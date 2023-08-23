Во Франции подняли вопрос о возобновлении переговоров о членстве Турции в ЕС

«Разделяет ли Совет [Европы] широко распространенное мнение о том, что Турция вряд ли действительно вступит в ЕС, потому что она не поддерживает демократические стандарты и права человека? Намерен ли Совет [Европы] возобновить переговоры, несмотря на свои последние тревожные выводы (речь о ранее упомянутых выводах СЕ — прим. «Ленты.ру»), и если да, то на чем основано это решение и какова для граждан ЕС ожидаемая стоимость средств, использованных для вступления (Турции в Евросоюз — прим. «Ленты.ру»)?» — говорится в его обращении.