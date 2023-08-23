Лондон гарантирует Киеву крупную закупку ядерного топлива

Великобритания готова предоставить Украине гарантии на закупку ядерного топлива на сумму 245 миллионов долларов США. Об этом сообщил министр по энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс агентству Reuters, передает РИА Новости.

«Великобритания будет гарантировать Украине сделку по экспортному финансированию на сумму 192 миллиона фунтов стерлингов (245 миллионов долларов) для закупки ядерного топлива», — заявил он, добавив, что топливо планируется приобрести у западных производителей, в том числе британских компаний.

Шаппс указал, что эти деньги и станут гарантом отправки ядерного топлива в помощь Киеву через обходные пути, чтобы избежать связи с российскими компаниями. Одним из таких путей станет сотрудничество с компанией Urenco, чья штаб-квартира находится в Великобритании.