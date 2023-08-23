Белый дом заявил, что знал о мощности обороны России до наступления ВСУ

Он добавил, что и Киев был в курсе прекрасно организованной обороны со стороны РФ. Однако есть «большое различие между планированием и реальностью», когда речь идет о любом военном конфликте, уточнил Салливан.

Он добавил, что Вашингтон не считает нынешнюю ситуацию на фронте тупиковой для Вооруженных сил Украины, поэтому США продолжат поставлять Киеву необходимые средства поддержки.

До этого журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) предупреждало государственного секретаря Энтони Блинкена о высокой вероятности провала контрнаступления Киева. В отчете они назвали его «шоу» президента Украины Владимира Зеленского, имея в виду его ложную уверенность в успехе запланированных действий, в которую поверили некоторые высокопоставленные лица США.