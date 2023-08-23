В Зимбабве начались президентские и парламентские выборы

Голосование на президентских, парламентских и местных выборах началось в Зимбабве в условиях принятия властями мер безопасности после прошедшей два дня назад в Хараре крупной демонстрации оппозиции. Об этом сообщила южноафриканская радиостанция SABC.

Власти опасаются возможных провокаций со стороны радикально настроенных активистов оппозиции, отмечает она.

За пост президента Зимбабве борются 11 кандидатов, среди которых действующий глава государства Эммерсон Мнангагва. Ожидается, что основную конкуренцию ему составит лидер оппозиционной партии "Гражданская коалиция за перемены" Нельсон Чамиса. Мнангагва уже одерживал победу на выборах летом 2018 года и заявил, что в очередной раз добьется ее.

Если в первом туре президентских выборов никто из кандидатов не наберет 50% плюс один голос, то второй тур состоится 2 октября.

В ходе выборов в парламент переизбираются обе палаты. Правящая партия "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт", лидером которой является Мнангагва, поставила цель сохранить парламентское большинство.