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Си Цзиньпин заявил об отсутствии у Китая стремления к гегемонии

Председатель КНР Си Цзиньпин в своем обращении к участникам делового форума БРИКС заверил в том, что Китай не стремится к гегемонии и «находится на правильной стороне», сообщает РИА Новости.

Си Цзиньпин заявил об отсутствии у Китая стремления к гегемонии
© globallookpress.com

Он подчеркнул, что Пекин ведет собственную независимую внешнюю политику, основанную не мире между странами. По словам китайского лидера, у КНР нет причин для стремления к гегемонии или участия в рискованных играх крупных государств.

«Китай непоколебимо стоит на правильной стороне истории и твердо придерживается принципа, что величайший идеал – созидание мира, его разделяют поистине все», — заключил Си Цзиньпин.

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Ранее он прокомментировал попытки ряда государств помешать развитию других. По его словам, каждая страна имеет право на экономическое развитие.

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