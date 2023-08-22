Египет выразил желание вступить в БРИКС
Бывший глава МИД Египта Мухаммед Ораби заявил, что Каир хочет присоединиться к БРИКС. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он также отметил, что это стремление поддержала Россия.
«Египет действительно хочет присоединиться к группе БРИКС, и он получил российскую поддержку в этом вопросе», – заявил Ораби.
По словам главы египетского дипломатического ведомства, вступление в БРИКС привлекает многие страны. Ораби считает, что это происходит из-за «перестройки мировых альянсов».
«Каждое государство пытается вступить в альянс или объединение, поскольку старые союзы почти распались», – считает он.
Ораби также добавил, что сотрудничество между Египтом и Россией позволит странам эффективнее работать над укреплением мира и развития в регионе.
Ранее в ЮАР начался саммит БРИКС.