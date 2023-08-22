В Китае поприветствовали всех желающих присоединиться к БРИКС

Китай искренне приветствует всех желающих присоединиться к механизму сотрудничества БРИКС. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин, передает «РИА Новости».

По его словам, на мероприятии в Южно-Африканской республике собрались более 50 стран. Председатель КНР отметил, что их целью является не «выбор стороны или участие в блоковой конфронтации», а создание масштабной структуры мирного развития.

«Я рад видеть, что более 20 стран уже действительно стучатся в двери БРИКС. Китай искренне приветствует всех желающих присоединиться к механизму сотрудничества объединения», — добавил Си Цзиньпин.

Напомним, что саммит БРИКС стартовал в Йоханнесбурге 22 августа. Он завершится 24 августа. Россию на саммите представляет глава МИД РФ Сергей Лавров.