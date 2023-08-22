В Турции сообщили о частичном возобновлении судоходства в проливе Дарданеллы

Судоходство в проливе Дарданеллы частично возобновится в 21:30 по московскому времени. Об этом сообщило Главное управление береговой охраны Турции, передает ТАСС.

В ведомстве напомнили, что движение судов в проливе было прекращено из-за пожара на северо-западе страны.

«Движение судов в Дарданеллах начнется в 21:30 в направлении север — юг», — говорится в тексте.

Таким образом суда смогут проходить пролив из Мраморного в Эгейское море. В северном направлении движение пока остается закрытым.