В Турции сообщили о частичном возобновлении судоходства в проливе Дарданеллы
Судоходство в проливе Дарданеллы частично возобновится в 21:30 по московскому времени. Об этом сообщило Главное управление береговой охраны Турции, передает ТАСС.
В ведомстве напомнили, что движение судов в проливе было прекращено из-за пожара на северо-западе страны.
«Движение судов в Дарданеллах начнется в 21:30 в направлении север — юг», — говорится в тексте.
Таким образом суда смогут проходить пролив из Мраморного в Эгейское море. В северном направлении движение пока остается закрытым.
Ранее на территории провинции Чанаккале вблизи пролива вспыхнул пожар, который из-за сильного ветра растянулся на 15 километров. На данный момент возгорание все еще полностью не ликвидировано. Пострадавших нет.
Рамблер: главные новости