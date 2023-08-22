Telegram-канал SHOT опубликовал видео с кадрами мощного пожара на северо-востоке Греции. По предварительным данным, в нем погибло 18 человек.

Канал уточнил, что кадры были сделаны в Александруполисе. На них видно зарево от огня, который охватил огромные площади, и столбы дыма. На месте работает спецтехника, в том числе вертолеты.

По предварительным данным, лесной пожар унес жизни 18 человек, тела которых нашли в лесополосе. Распространению возгорания способствует сильный ветер. В связи с этим власти Греции приняли решение об эвакуации некоторых районов Александруполиса.