Дочь президента Нигера обратилась к мятежникам

Дочь отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума в открытом письме потребовала от мятежников освободить отца и восстановить конституционный порядок в стране. Об этом сообщила газета Le Figaro.

"Я хочу подчеркнуть, что мой отец, мать и младший брат удерживаются в бетонном здании, где температура может превышать плюс 40 градусов, при этом у них нет воды и электричества", - написала Зазья Базум, проживающая в Париже.

Она поблагодарила международное сообщество за поддержку ее отца. "Ради будущего страны и во избежание хаоса нужно освободить мою семью, которая содержится в бесчеловечных условиях, восстановить конституционный порядок и вернуть моему отцу мандат президента Нигера", - отметила Зазья Базум.