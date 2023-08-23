Воздушная тревога прозвучала в двух регионах Украины

В Харьковской и Днепропетровской области прозвучала воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

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Отмечается, что в 18:52 по московскому времени сирены прозвучали в Харьковской области, а через 12 минут — в Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что в трех областях Украины объявлена воздушная тревога. Отмечается, что сигнал прозвучал в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

До этого телеканал ТСН сообщал о взрывах в порту города Измаил Одесской области. В регионе в 01:32 часов мск была объявлена воздушная тревога. Накануне в Полтавской, Харьковской и Одесской областях Украины объявили воздушную тревогу объявляли воздушную тревогу.

Предупреждения начали работать в Одесской области на юге Украины, а после распространились на восточную часть страны.