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Си Цзиньпин: Пекин продолжит проводить независимую политику

Китай продолжит проводить независимую и мирную внешнюю политику. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин, передает ТАСС.

Си Цзиньпин: Пекин продолжит проводить независимую политику
© globallookpress.com

«Китай твердо проводит независимую мирную внешнюю политику и привержен построению сообщества единой судьбы человечества», — сказал он.

Си Цзиньпин отметил, что КНР «всегда разделяла судьбу других развивающихся стран, твердо защищала их общие интересы и способствовала представительству государств с формирующимися рынками в глобальных вопросах». Он считает, что данная политика демонстрирует, что Китай «твердо стоит на правильной стороне истории и придерживается принципа, согласно которому мир является общим достоянием».

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