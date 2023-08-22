Си Цзиньпин: Пекин продолжит проводить независимую политику

Си Цзиньпин отметил, что КНР «всегда разделяла судьбу других развивающихся стран, твердо защищала их общие интересы и способствовала представительству государств с формирующимися рынками в глобальных вопросах». Он считает, что данная политика демонстрирует, что Китай «твердо стоит на правильной стороне истории и придерживается принципа, согласно которому мир является общим достоянием».