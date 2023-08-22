В США на здании посольства РФ появилась проекция российского триколора

Световая проекция российского триколора появилась на здании посольства страны в Вашингтоне по случаю Дня Государственного флага РФ . Как сообщили в пресс-службе дипломатического представительства, в связи с праздником также был проведен конкурс детского рисунка.

"В посольстве России в США отметили День Государственного флага конкурсом детского рисунка, ставшим уже традиционным. На здание дипмиссии была спроецирована световая инсталляция национального символа", - отмечается в сообщении.

22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР", согласно которому следовало считать исторический флаг России (полотнище из горизонтальных белой, лазоревой и алой полос) официальным национальным флагом РФ. В 1993 году вышел указ "О Государственном флаге Российской Федерации", которым лазоревый цвет полотнища был заменен на синий, а алый - на красный. День флага был установлен указом президента в 1994 году.