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ООН начала сбор средств для Украины на зиму

ООН и гуманитарные партнеры начали сбор средств в размере нескольких сотен миллионов долларов для Украины на зимний период, сообщил на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик. Его слова приводит ТАСС.

ООН начала сбор средств для Украины на зиму
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«Мы и наши партнеры только что запустили инициативу о заявке на 268 миллионов долларов для оказания помощи более чем 1,3 миллиона человек в предстоящие зимние месяцы», — сказал он.

По его словам, помощь будет включать ремонт домов рядом с линией боевых действий, а также обеспечение одеждой и обогревательными приборами.

Ранее Европейский союз выделил Украине очередной транш макрофинансовой помощи. В частности, Киеву направили 1,5 миллиарда евро.

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