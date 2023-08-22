Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом не считает БРИКС потенциальным геополитическим соперником. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Салливан сделал во время брифинга для журналистов.

«Мы не считаем, что БРИКС эволюционирует в геополитического соперника США или какого-то еще», – заявил он.

При этом Салливан добавил, что США планируют и дальше развивать позитивные отношения с рядом стран-членов БРИКС (Бразилией, Индией и ЮАР), а также «управлять» взаимодействием с Китаем и «давать отпор» России.