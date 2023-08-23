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В Анкаре сообщили о поставках зерна из РФ в страны Африки в ближайшее время

Первая партия российского зерна для нуждающихся стран Африки возможна в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Анкаре.

В Анкаре сообщили о поставках зерна из РФ в страны Африки в ближайшее время
© Sunday Alamba/AP

По информации агентства, турецкая сторона знакома с этим процессом. От более подробных комментариев источник агентства отказался.

"Мы ожидаем, что первая партия реализуется в ближайшее время, это очень важный шаг для продовольственной безопасности нуждающихся стран", - поделился он.

До этого министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявлял, что Россия начнет поставки зерна в страны Африки в ближайшее время. Поставки будут осуществляться на безвозмездной основе.

Речь идет о шести странах, в которые планируется поставить от 25 тыс. до 50 тыс. тонн зерна. Президент РФ Владимир Путин в беседе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о проработке поставок зерна из РФ, в том числе безвозмездных.

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