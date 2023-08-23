Рада приняла закон о запрете уступать России территории

Верховная Рада Украины приняла постановление, который исключает любые уступки территории России ради прекращения конфликта. Ранее Москва заявляла, что главное условие мирных переговоров с Киевом — сохранение новых регионов РФ и Крыма в составе России.

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«За — 312 [депутатов Рады]. Воздержались -0. Не голосовали — 41», — указано на сайте Рады.

Согласно постановлению Верховной рады, любые территориальные уступки ради прекращения конфликта недопустимы. Этим законом депутаты рассчитывают, что перемирие возможно только в случае восстановления Украиной контроля над Крымом, Донбассом, Херсонской и Запорожской областями.