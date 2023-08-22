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Пролив Дарданеллы закрыли для прохода судов

Пролив Дарданеллы закрыт для прохода судов в направлении Мраморного моря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса Турции.

Пролив Дарданеллы закрыли для прохода судов
© globallookpress.com

В пресс-службе отметили, что частичное закрытие пролива обусловлено лесными пожарами в районе Чанаккале - Кепез.

Корабли временно не могут пересекать пролив из Эгейского моря в Мраморное море, уточнили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что власти Турции повысят плату за проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы на 8,3%, до $4,42 за тонну.

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