Пролив Дарданеллы закрыли для прохода судов

Пролив Дарданеллы закрыт для прохода судов в направлении Мраморного моря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса Турции.

В пресс-службе отметили, что частичное закрытие пролива обусловлено лесными пожарами в районе Чанаккале - Кепез.

Корабли временно не могут пересекать пролив из Эгейского моря в Мраморное море, уточнили в ведомстве.