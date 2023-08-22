Байден примет участие в саммите G20
Президент США Джо Байден примет участие в саммите G20. Об этом сообщил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан. Его слова приводит ТАСС.
«Байден посетит Нью-Дели, Индия, для участия в саммите лидеров G20», — сказал Салливан.
Он отметил, что президент США намерен обсудить с партнерами на встрече ряд совместных усилий по решению глобальных проблем. В частности, Байден затронет вопросы перехода к экологически чистой энергетике, борьбы с изменением климата, смягчения экономических и соцпоследствий от конфликта России и Украины и расширения возможностей многосторонних банков развития.
Напомним, что саммит «Большой двадцатки» пройдет в Индии 7-10 сентября.
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