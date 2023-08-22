В США не считают, что конфликт на Украине зашел в тупик

В Белом доме заявили, что Соединённые Штаты не считают, что конфликт на Украине зашёл в тупик.

Соответствующее заявление сделал помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе онлайн-брифинга.

«Нет, мы не считаем, что конфликт зашёл в тупик», — приводит слова Салливана ТАСС.

Также он заявил, что Вашингтон продолжает поддерживать Киев в его усилиях.