В ООН потребовали $24 трлн репараций от Британии

«Они не могут продолжать игнорировать это величайшее злодеяние (...) Соединенное Королевство не сможет сопротивляться этому движению за выплату репараций: этого требует история и этого требует закон», — сказал Робинсон.

Заявление судьи приурочено ко Дню памяти о трансатлантической работорговле и ее ликвидации, отмечаемом ЮНЕСКО . 23 августа Робинсон выступит с программной речью в мэрии Лондона по случаю этого дня.

Судья сыграл значимую роль в опубликованном в июне исследовании Brattle Group. Организация видит свое исследование наиболее полным в вопросе репараций за трансатлантическую торговлю. В частности, она насчитала 31 страну, которой должны быть выплачены компенсации. Помимо повестки работорговли, Робинсон также известен председательством на процессе над бывшим лидером Югославии Слободаном Милошевичем.