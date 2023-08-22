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В ООН потребовали репараций от Великобритании за работорговлю

Судья Международного суда ООН Патрик Робинсон заявил в интервью The Guardian, что Великобритания должна выплатить 24 триллиона долларов странам Карибского бассейна за работорговлю.

В ООН потребовали $24 трлн репараций от Британии
© Lenta.ru

«Они не могут продолжать игнорировать это величайшее злодеяние (...) Соединенное Королевство не сможет сопротивляться этому движению за выплату репараций: этого требует история и этого требует закон», — сказал Робинсон.

Заявление судьи приурочено ко Дню памяти о трансатлантической работорговле и ее ликвидации, отмечаемом ЮНЕСКО. 23 августа Робинсон выступит с программной речью в мэрии Лондона по случаю этого дня.

Судья сыграл значимую роль в опубликованном в июне исследовании Brattle Group. Организация видит свое исследование наиболее полным в вопросе репараций за трансатлантическую торговлю. В частности, она насчитала 31 страну, которой должны быть выплачены компенсации. Помимо повестки работорговли, Робинсон также известен председательством на процессе над бывшим лидером Югославии Слободаном Милошевичем.

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