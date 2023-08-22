Временного поверенного Дании повторно вызвали в МИД Турции

Временный поверенный в делах Дании в Турции второй раз за последние двое суток вызван в МИД Турции в связи с очередной акцией по сожжению Корана в Копенгагене.

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Об этом пишет газета Sabah со ссылкой на дипломатические источники.

Ведомство в очередной раз подчеркнуло, что осуждает и протестует против подобных действий в отношении Корана.