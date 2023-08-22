Пролив Дарданеллы закрыли для прохода судов

СМИ: пролив Дарданеллы закрыт для прохода судов из-за лесного пожара в регионе
Пролив Дарданеллы из-за бушующего в регионе лесного пожара закрыт для прохода судов в направлении Мраморного моря. Об этом сообщило Министерство транспорта и инфраструктуры Турции в соцсети X (ранее Twitter).
"Из-за лесного пожара в районе Чанаккале - Кепез временно приостановлено движение судов в проливе Дарданеллы в направлении юг - север. Движение судов осуществляется в одном направлении", - говорится в сообщении ведомства.
Таким образом, суда временно не могут пересекать пролив из Эгейского моря в Мраморное море.