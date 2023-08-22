Саммит БРИКС открылся в Йоханнесбурге

XV саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) начал работу в Йоханнесбурге. Лидеры стран БРИКС участвуют в деловом форуме, организованном председательствующей в Деловом совете БРИКС ЮАР. В зале заседаний международного конференц-центра Sandton собрались представители многочисленных компаний и инвестиционных фондов стран БРИКС, а также ряда африканских государств и международных финансово-экономических организаций.

Деловой форум стал первым пунктом программы работы XV саммита БРИКС. Позднее в гостиничном комплекс Summer Place состоится встреча лидеров стран БРИКС. Она не имеет заранее утвержденной повестки, и каждый может вынести на общее обсуждение любой актуальный вопрос. Главная тема саммита: "БРИКС и Африка - партнерство в интересах ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности".