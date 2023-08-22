Зеленский:  Черногория присоединилась к гарантиям безопасности G7

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к декларации по гарантиям безопасности Украине присоединилась Черногория. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На встрече с президентом Яковом Милатовичем поблагодарил Черногорию за гуманитарную, военную и политическую поддержку, а также за присоединение к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины», – рассказал он.

Зеленский также добавил, что на встрече с Милатовичем был поднят вопрос украинской «формулы мира», а также подготовка к Глобальному саммиту мира.