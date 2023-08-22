Бербок заявила о российских минных полях размером с Западную Германию

Российские инженеры создали вдоль линии соприкосновения минные поля, сопоставимые по размерам с Западной Германией, рассказала на пресс-конференции глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Об этом пишет РИА «Новости».

Бербок отметила, что на востоке Украины ВСУ натолкнулись на «гигантские минные поля». Она добавила, что украинские войска нередко на фоне этого оказываются в ловушках.

Министр заметила, что основной проблемой в настоящее время для украинских военных является поиск способов преодоления минных полей «размером с Западную Германию».

Западные страны проводят консультации по вопросу о том, как закрыть потребность Киева в средствах разминирования, заметила Бербок.

Ранее военные эксперты рассказали, что танки и БТР ВСУ не смогли преодолеть минные поля, установленные российскими саперами.