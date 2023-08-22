Пока вы не уснули: уничтожение катера ВСУ и опасность расширения БРИКС для Запада

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ВКС России уничтожили около острова Змеиный катер с десантной группой ВСУ

Самолет Воздушно-космических сил (ВКС) РФ уничтожил быстроходный военный катер американского производства с десантной группой Вооруженных сил Украины (ВСУ) около острова Змеиного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что удар был нанесен сегодня, 22 августа, около 11:00 мск. Катер производства США Willard Sea Force находился восточнее острова.

CNN: расширение БРИКС приведет к лидерству Китая

Расширение межгосударственного объединения БРИКС может привести к лидерству экономики Китая. Об этом заявил директор китайской программы аналитического центра Stimson Center в Вашингтоне Юн Сун.

«Чем шире число его членов, тем сильнее они могут претендовать на коллективный голос, и тем больше Китай как крупнейшая экономика будет претендовать на лидерство и представительство развивающегося мира», — сказал Сун, его слова передает CNN.

В материале телеканала приводятся последствия расширения БРИКС для западных стран.

Стало известно о попытке украинской ДРГ прорваться на территорию России

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) попыталась прорваться на территорию России. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным канала, диверсанты в составе 10 человек пытались проникнуть в Россию с Украины через Брянскую область. Они были вооружены американскими винтовками М4 и гранатами. Они встретили сопротивление со стороны российских пограничников и военнослужащих ВС РФ, которые успешно отбили атаку/

На Украине ввели ограничения на поездки иностранных журналистов в зону боевых действий

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Власти Украине решили полностью запретить иностранным журналистам находиться в зоне боевых действий. Об этом сообщает Le Temps.

Издание отмечает, что это может быть связано с высоким уровнем потерь среди личного состава и отсутствием результатов наступления.

Подчеркивается, что нахождение на линии фронта теперь полностью запрещено. В статье говорится, что для пребывания там нужно иметь письменное разрешение от главнокомандующего вооруженными силами Валерия Залужного/

Россиянам рассказали, как вложиться в китайский юань

Курс китайского юаня корректируется по отношению к рублю почти так же, как американская и европейская валюты. Он показал рост с начала года почти на 30%. О том, как как правильно вложиться в юань и заработать на этом, разбиралось издание «Комсомольская правда».

Отмечается, что особой разницы, в чем хранить свободные деньги - в «недружественных» валютах или в «дружественных», нет. Однако стоит учитывать несколько важных моментов, уточняет автор статьи.

СМИ: Эрдоган приедет в Россию для встречи с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Россию и проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает NTV со ссылкой на источник в администрации Эрдогана.

По данным издания, президенты обсудят зерновую сделку России и Украины. Визит турецкого лидера станет «важнейшим шагом для продления действия соглашения».

«Он [Эрдоган - прим.ред.] думает, что каким-то образом можно найти точку соприкосновения», - заявил источник.

В середине июля Эрдоган сообщал, что Анкара готовится к визиту Путина в августе. Тогда же президент Турции заявил, что у него и Путина «общие позиции» по зерновой сделке.

Самолет-разведчик ВВС Швеции Gulfstream IV заметили в 200 км от Петербурга

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Самолет Военно-воздушных сил (ВВС) Gulfstream IV Швеции утром во вторник, 22 августа, кружил у границы с Россией в Финляндии — всего в 200 км от Санкт-Петербурга, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

По данным сервиса, воздушное судно вылетело с авиационной базы Линчепинг и несколько часов курсировало в районе Лаппеэнранты (Финляндия). Потом самолет направился на север, в сторону мыса Нордкап, который находится вдоль границы с РФ.

Гендиректор турфирмы «Спутник» задержан после гибели диггеров в Москве

Генерального директора петербургской турфирмы «Спутник» Александра Кима задержали по делу о гибели участников диггер-экскурсии по коллекторам реки Неглинки в Москве. Об этом сообщает 78.ru.

Группа из восьми человек, отправившаяся на диггер-экскурсию по коллекторам реки Неглинки, пропала 20 августа. СМИ писали, что участники экскурсии заплатили по девять тысяч рублей за «увлекательную прогулку по секретным местам». Во время ливня вода затопила подземные ходы и члены группы не смогли выбраться из коллектора. 21 августа сообщалось, что найдены тела пятерых погибших. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Главы МИД Германии и Эстонии поддержали удары украинских беспилотников по России

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и глава дипломатического ведомства Эстонии Маргус Цахна провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой поддержали атаки украинских беспилотников на территорию России. Их заявление передает РИА Новости.

Во время мероприятия у политиков поинтересовались, как они относятся к ударам украинских дронов по объектам в Москве и области. Министров попросили оценить, не приведет ли подобная деятельность Киева к дальнейшей эскалации кризиса.

Индия резко сократила закупки российской нефти

Индия в июле резко сократила импорт нефти, в том числе из России и Саудовской Аравии. Об этом со ссылкой на источники в отрасли и данные по танкерным перевозкам пишет «Прайм».

Поставки нефти в страну снизились впервые за девять месяцев на фоне роста цен на сырье и сокращение добычи ОПЕК+. Совокупный объем индийского импорта в прошлом месяце упал до 4,4 миллиона баррелей в день — на 5,2 процента по сравнению с июнем. Часть нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в республике закрыты на ремонтные работы из-за продолжающегося сезона дождей.