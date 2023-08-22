Францию предупредили о 50-градусной жаре

Франция рискует столкнуться с потеплением климата в ближайшие 30 лет. Во второй половине века температура в южных регионах страны может достичь 50 градусов Цельсия, предупредила эксперт по климатическим изменениям французского Института научных исследований и развития Франсуаза Виме, ее слова приводит ТАСС.

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На фоне глобального изменения климата погодные условия в стране станут более жаркими. В частности, теплые волны в летний сезон к этому времени станут длиннее, а тепловые волны в июне-сентябре — интенсивнее, предупредила аналитик.

Первые серьезные признаки грядущего климатического изменения жители южных областей почувствуют уже к 2040 году. К этому времени в Лионе число дней с аномально высокой температурой составит 35 — в 3,5 раза больше, чем в конце прошлого века. Подобная жара станет обычным явлением на юго-востоке Франции к 2050 году, заключила Виме.