Послом Украины в Венгрии назначили экс-бойца ВСУ
Новым послом Украины в Венгрии назначили экс-бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Федора Шандора. Кандидатуру утвердил глава венгерского Министерства иностранных дел (МИД) Петер Сийярто, передает венгерский портал ATV.
В сообщении говорится, что Сийярто поставил министерскую контрподпись под документом, при этом указ президента республики будет опубликован после того, как новый посол приедет в Венгрию для вручения главе государства верительной грамоты.
По информации украинского издания Страна.ua, Шандор занимает должность профессора Ужгородского национального университета и после начала специальной военной операции (СВО) оправился на службу в украинскую армию.
Ранее министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки заявил, что руководство страны опасается возникновения глобальной конфронтации из-за украинского конфликта, а также призывает стороны к прекращению огня и началу мирных переговоров.