США вводят визовые ограничения против китайских чиновников из-за ситуации в Тибете

Госдепартамент США вводит визовые ограничения в отношении китайских должностных лиц в связи с приписываемой Пекину насильственной ассимиляцией в Тибете. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.

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"Госдепартамент принимает меры по введению визовых ограничений <...> в отношении должностных лиц Китайской Народной Республики за их причастность к насильственной ассимиляции более миллиона тибетских детей в государственных школах-интернатах. Эти принудительные меры направлены на искоренение особых языковых, культурных и религиозных традиций Тибета среди подрастающих поколений тибетцев", - утверждал шеф американской дипломатии.

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Он не привел доказательств своих слов. Госдепартамент не опубликовал список лиц, против которых вводятся рестрикции.

Руководитель американского внешнеполитического ведомства "призвал власти КНР прекратить принуждение тибетских детей в государственных школах-интернатах и отказаться от репрессивной политики ассимиляции как в Тибете, так и в других частях КНР".

"Мы продолжим работу с нашими союзниками и партнерами, чтобы обратить внимание на эти действия и способствовать привлечению [виновных] к ответственности", - заключил Блинкен.

Китайское посольство в Вашингтоне пока не ответило на просьбу ТАСС прокомментировать решение американских властей.

Тибетский автономный район (ТАР) - один из пяти национальных автономных районов Китая, расположен на юго-западе Китая. В настоящее время ТАР населяют 3,6 млн человек, 95% из них - тибетцы. В мае 2021 года исполнилось 70 лет со дня подписания соглашения о мероприятиях по мирному освобождению Тибета, которое предоставило территории право на национальную районную автономию.