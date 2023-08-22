Байден заснул на встрече с выжившими при пожарах жителями Гавайев

Президент США Джо Байден заснул на встрече с выжившими при пожарах жителями острова Мауи на Гавайях, сообщает Telegram-канал «Пул № 3». В нем опубликованы кадры, на которых видно, что глава Белого дома вздремнул во время речи одного из выступавших.

Затем Байден проснулся и стал смотреть на сцену.

Ранее Джо Байден посетил город Лахайну на острове Мауи. Населенный пункт был практически полностью уничтожен лесными пожарами. Прибывшего президента встречали плакатами в поддержку экс-главы государства Дональда Трампа и транспарантами с надписями «Слишком поздно». Многие из граждан уверены, что президент должен был приехать на остров гораздо раньше. До этого конгрессмен от Республиканской партии Лорен Боберт заявила, что за время одних из самых смертоносных в истории США пожаров Байден успел отдохнуть на пляже, снять дом на озере и запросить $24 млрд для Украины.