Польша создает спецназ для охраны инфраструктуры на Балтике

Новое подразделение создается в Дзивнове, его бойцы прошли обучение в Соединенных Штатах, отметил глава ведомства. В зоне ответственности спецназовцев будет новый газопровод Baltic Pipe, соединивший Норвегию и Польшу и терминал по разжижению газа.