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Польша создает подразделение спецназа для охраны инфраструктуры на Балтике

Польша создает подразделение спецназа на Балтике для охраны энергетической инфраструктуры, заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

Польша создает спецназ для охраны инфраструктуры на Балтике
© globallookpress.com

Новое подразделение создается в Дзивнове, его бойцы прошли обучение в Соединенных Штатах, отметил глава ведомства. В зоне ответственности спецназовцев будет новый газопровод Baltic Pipe, соединивший Норвегию и Польшу и терминал по разжижению газа.

Ранее Блащак сообщил, что польские военные проводят учения с использованием батарей Patriot и интегрированной системы управления средствами противовоздушной и противоракетной обороны (IBCS). На основе Patriot планируется создать в республике систему ПВО средней дальности.