Около 1 млн украинцев с 2014 года приняли участие в боевых действиях

Порядка 1 млн жителей Украины с 2014 года приняли участие в боевых действиях в Донбассе и на Украине. Об этом сообщил министр обороны страны Алексей Резников.

"За 9,5 лет (с апреля 2014 года, когда киевские власти начали силовую операцию в Донбассе - прим. ТАСС) у нас уже около миллиона участников боевых действий", - сказал он, выступая на украинском Форуме ветеранов.

По словам министра, его ведомство "точно знает их проблемы". В частности, речь идет о получении статуса ветерана, компенсаций за ранения и т. д. Резников отметил, что министерство работает по всем этим вопросам, и что будут изменения.

С февраля 2022 года на Украине действует режим военного положения, объявлена всеобщая мобилизация. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу. При этом регулярно поступают сообщения о трудностях в проведении мобилизации, выявлении нелегальных каналов выезда из страны уклонистов. В июле 2023 года глава Львовского областного военкомата заявлял, что добровольно служить в Вооруженные силы Украины (ВСУ) идут лишь 20% от необходимого числа военнообязанных.

12 августа газетаThe New York Times сообщила, что потери ВСУ, по оценкам западных чиновников и аналитиков, с февраля 2022 года превысили 150 тыс. человек убитыми и ранеными.