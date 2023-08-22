Вучич добился исключения двух пунктов из антироссийской декларации в Афинах

Президент Сербии Александр Вучич в ходе неформального ужина для лидеров страны Западных Балкан добился исключения из итоговой декларации "Афинского саммита" двух пунктов, которые касались украинского конфликта. Об этом рассказал сам политик на брифинге.

Саммит прошел 21 августа, организатором выступил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Туда же пригласили президента Украины Владимира Зеленского, однако этот факт держали в тайне до последнего. По итогам встречи и была принята декларация.

По словам Вучича, участники ужина хотели наиболее острых формулировок в документе, однако для Белграда ряд из них оказался неприемлемым.

"Мы не можем как одна малая страна изменить то, что делают большие, но мы смогли попросить и добиться того, чтобы вещи, <...> которые противоречат нашей политике, не оказались в тексте декларации", - сказал Вучич.