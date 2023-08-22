Президент Ирана пригрозил "отрубить любую руку, которая поднимется на Тегеран"

Президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что вооруженные силы страны «отрубят любую руку, которая поднимется на Иран в агрессии». Это заявление приводит издание FarsNews.

Оно было сделано Раиси на встрече с руководством Министерства обороны и представителями ВПК по случаю Дня оборонной промышленности. Он подчеркнул, что оборонная промышленность страны поддерживает Вооруженные силы в обеспечении и укреплении безопасности Ирана. При этом аятолла подчеркнул, что оборонная и атомная промышленность Ирана добились значительных успехов, несмотря на жесткие санкции.