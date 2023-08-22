Что говорят в Аргентине, Египте и Саудовской Аравии о членстве в БРИКС

С 22 по 24 августа в Йоханнесбурге пройдет саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), где будет обсуждаться возможное расширение блока. Одними из главных кандидатов на вступление в БРИКС называют Саудовскую Аравию, Египет и Аргентину, а СМИ этих стран обсуждают перспективы и оценивают возможные выгоды.

Президент Аргентины Альберто Фернандес решил не приезжать на саммит БРИКС, «учитывая решение этой группы не обсуждать членство Аргентины», пишет El Cronista. Издание отмечает, что вероятность получения страной средств от Нового банка развития этого блока также размыта.

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«Нет смысла в такой поездке и усилиях, если БРИКС не планирует даже упоминать Аргентину, а тем более рассматривать ее включение», - заявил источник газеты в администрации Фернандеса.

Издание Perfil назвало одним из главных стремлений Фернандеса уход с поста президента страны, входящей в экономический блок. Именно поэтому его офис будет внимательно следить за ходом саммита.

Дэниел Брэдлоу, профессор международного права Университета Претории заявил, что принятие Аргентины в блок «имеет смысл, так как она входит в «Большую двадцатку», а БРИКС вместе с ней сможет выступать в качестве своего рода противовеса «Большой семерке».

Доктор Йомна Аль-Хамаки, профессор экономики в Университете Айн-Шамс, заявил Cairo 24, что Египет в течение многих лет с нетерпением ждал возможности присоединиться к группе БРИКС. Сначала страна подавала частный запрос, а недавно запросила членства официально, «что подтверждает настойчивое желание египетского государства присоединиться к группе». В Египте рассчитывают, что членство в блоке принесет стране множество экономических преимуществ.

Аль-Хамаки считает, что Египет выиграет от своего членства в альянсе, торгуя со странами БРИКС в национальных валютах (то есть обойдется без доллара), также страна сможет получать продукцию и сырье по низким ценам.