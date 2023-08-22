«Могут пострадать обычные люди». Энергетик о сбросе воды с АЭС «Фукусима-1»

Сброс воды с «Фукусимы-1» в океан может негативно повлиять как на водных обитателей, так и на людей. В связи с этим обеспокоенность соседних с Японией государств вполне объяснима. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт по атомной энергетике Алексей Анпилогов. Напомним, в четверг начнется сброс очищенной от радиоактивных частиц воды «Фукусима-1».

«Япония проводит самый большой эксперимент по сознательному заражению океана в истории человечества. До этого моря были подвержены радиационному воздействию либо в ходе ядерных испытаний, либо в связи с техногенными катастрофами», – рассказал Алексей Анпилогов, эксперт в сфере атомной энергетики.



«Важно понимать, что в очищенной жидкости с АЭС все равно будут оставаться небольшие частицы трития. Теоретически при смешении с океанической водой угроза радиоактивного заражения должна быть сведена к нулю. Тем не менее мы не можем с уверенностью сказать, что новый элемент не окажет воздействия на морские экосистемы», – отмечает собеседник.



«Глубинные обитатели могут не приспособиться к биологическим изменениям, которые на первый взгляд кажутся незначительными. Как это повлияет на их организмы – неизвестно. Таким образом, безопасность употребления в пищу рыбы, которую будут вылавливать на этом участке океана, становится сомнительной», – подчеркивает эксперт.



«Это понимают ближайшие соседи Японии – Китай и Южная Корея. Обе страны уже ввели запрет на ввоз морепродуктов, произведенных в префектурах, расположенных неподалеку от АЭС. Кроме того, свои опасения высказывает и Россия», – акцентирует собеседник.



«На мой взгляд, претензии Москвы, Пекина и Сеула к Токио полностью обоснованы. Здесь нет никакой политической подоплеки, ведь речь идет об экологии всего Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате спорного решения, направленного на сиюминутную выгоду, могут пострадать обычные люди», – резюмирует Анпилогов.

Напомним, в четверг начнется сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщил глава правительства Японии Фумио Кисида. Он подчеркнул, что работы будут запущены лишь в том случае, если «не возникнет никаких помех с точки зрения погодных условий и условий на море». По его словами, профильные ведомства и оператор Tokyo Electric Power полностью готовы к безопасному сбросу воды.

Кисида отметил, что власти Японии будут нести ответственность за принятое решение, даже если на это потребуется «несколько десятилетий». Премьер также выразил готовность бороться с распространением любой ложной информации по данной теме.

Между тем Tokyo Electric Power уже начала подготовку к сбросу воды со станции. В настоящий момент проходит «транспортировка» первой порции жидкости, которая находится в специальных цистернах на АЭС, к месту проведения дальнейших работ.

При этом намерения Японии вызывают настороженность у соседних государств. Так, Китай и Россия передали правительству страны список технических проблем в связи с ее планами. Кроме того, главное таможенное управление КНР объявило о запрете на ввоз продуктов из десяти префектур, включая Фукусиму.

Как отмечали в ведомстве, подобное решение вызвано желанием Пекина предотвратить распространение радиоактивно загрязненных продуктов питания. Кроме того, правительство Южной Кореи также отказалось снять запрет на импорт рыбы из района АЭС, введенный еще в 2011 году, в связи с аварией на станции. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, о планах Японии сбросить в море более 1 млн тонн радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» стало известно еще в октябре 2020 года.

Правительство Японии сообщило властям России и Китая о трудностях с прогнозированием последствий сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" с точки зрения влияния этого процесса на состояние атмосферного воздуха в регионе. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщило агентство Kyodo.

По его данным, соответствующая информация была передана в ответ на запрос РФ и КНР, которые призвали оценить последствия испарения воды после ее слива в океан. В японском правительстве признали, что "составление прогноза по масштабам распространения [испарений] будет затруднительным", и "мониторинг уровня радиоактивных элементов станет отдельной задачей", подчеркивает Kyodo.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура объявил на пресс-конференции в Токио, что власти Японии планируют 22 августа приять официальное решение по поводу сроков начала слива воды с АЭС. Согласно информации телеканала NHK, сброс может начаться 24 августа или в ближайшие дни после этой даты.

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшееся взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные территории, откуда эвакуировали десятки тысяч людей. Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за ее большого объема - более 1,25 млн тонн. В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительное количество воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.

В компании Tokyo Electric Power подчеркивают, что содержание трития в воде перед сбросом доводится до 1/40 от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и 1/7 от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Несмотря на это, планы Токио вызывают озабоченность некоторых стран, в первую очередь России и Китая. Сбрасывать эту воду в океан планируют поэтапно в течение 30 лет. Международное агентство по атомной энергии намерено контролировать процесс на постоянной основе - его специалисты за прошедшие годы провели несколько инспекций станции.

Десятки людей, несмотря на дождь, собрались у офиса премьер-министра Японии Фумио Кисиды, чтобы выразить протест против планов сброса в океан очищенной от радиации воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", которая использовалась для охлаждения реакторов. Об этом передает корреспондент ТАСС.

"Премьер Кисида, не делайте этого! Не сбрасывайте воду! Прислушайтесь к мнению местных жителей!" - скандируют протестующие, некоторые из которых собрались на месте проведения демонстрации задолго до ее запланированного на 10:00 по местному времени (04:00 мск) начала.

Рыбаки из японской префектуры Фукусимы будут и дальше выступать против решения правительства Японии с 24 августа слить в океан очищенную от радиации воду с аварийной АЭС "Фукусима-1".Об этом заявил президент ассоциации рыболовецких кооперативов префектуры Тэцу Нодзаки на встрече в городе Иваки с министром экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимурой.

"Хотя вы утвердили решение о сбросе на заседании министров, мы будем и дальше выступать против этого процесса", - приводит слова Нодзаки телеканал NHK.

В ответ Нисимура подчеркнул, что власти Японии больше не могли переносить сроки слива воды, и призвал рыбаков из Фукусимы к пониманию.

Представитель министерства экономики и торговли Японии Юки Танабэ на пресс-конференции в онлайн-формате ушла от прямого ответа на вопрос о возможности выплаты компенсаций рыбакам Китая и Республики Корея из-за предстоящего сброса воды с японской аварийной АЭС «Фукусима-1».

Как сказала Танабэ, слив будет осуществлен в соответствии с международными стандартами безопасности, не окажет негативного влияния на жителей и экологию региона, а эффект от наличия радиоактивных элементов в воде будет незначительным и не навредит населению соседних стран, передает ТАСС.

МАГАТЭ продолжит беспристрастный, независимый и объективный обзор безопасности на этапе разгрузки очищенной воды в емкости из АЭС "Фукусима-дайити", заявил генеральный директор организации Рафаэль Мариано Гросси.

По его словам, там работают сотрудники МАГАТЭ, которые могут осуществлять мониторинг и оценку этих работ. Они будут гарантировать, что все соответствует стандартам безопасности, в том числе в день начала сброса и после него. Как только начнется сброс, МАГАТЭ предоставит дополнительную обновленную информацию. Организация открыла свой офис на АЭС в июле 2023 года.

Сброс воды с «Фукусимы-1» чреват для России тем, что зараженная морская рыба может попасть на стол к соотечественникам, сказал НСН Николай Голик.

В случае аварии на «Фукусиме-1» последствия для экологии будут гораздо более страшными, чем сброс воды, поэтому из двух зол было решено выбрать меньшее. Об этом НСН заявил председатель Дальневосточной экологической комиссии Николай Голик.

Ранее глава правительства Японии Фумио Кисида заявил, что сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС «Фукусима-1» начнется 24 августа, сообщило NHK. Отмечается, что против этого выступали Россия и Китай. Голик отметил, что японское правительство решило выбрать меньшее из двух зол.

«Безопасность станции прежде всего, в любом случае. Если произойдет авария, негативные последствия будут гораздо более серьезными, чем сброс воды. При наличии ядерных станций всегда есть определенный риск. Япония в любом случае придерживается жестких экологических требований и будет стараться минимизировать ущерб, наносимый природе. Приходится выбирать меньшее из зол», — сказал Голик.

Собеседник НСН также предположил, как действия Японии могут отразиться на России.

«Во-первых, зараженная вода с учетом течений движется в сторону России. Во-вторых, зараженная рыба заплывет в акваторию Амурского залива, в прибрежную территорию российских вод, а затем может попасть на стол россиян. Соответствующие службы должны вести контроль поступающей продукции на предмет соблюдения радиационных норм, но у нас часто этого не делают. Если же меры предосторожности будут соблюдены, то опасности удастся избежать. Впрочем, ни Приморский край, ни Камчатка, ни Сахалин сильно пострадать не должны. Ведется контроль, к тому же, течения, огибающие Японию, будут раскидывать радиоактивную воду в океан, поэтому концентрация в одном месте не должна быть особо высокой», — подытожил он.