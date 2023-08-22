Африканский союз приостанавливает деятельность Нигера в организации

Совет мира и безопасности Африканского союза (АС) заявил о поддержке усилий по восстановлению мира и порядка в Нигере и принял решение приостановить деятельность страны в организации. Об этом со ссылкой на телеканал Al Arabiya пишет ТАСС.

«Мы поддерживаем действия Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) по восстановлению порядка в Нигере дипломатическим путем», - пояснили в совете.

В организации отметили, что решение о приостановке деятельности Нигера вступает в силу с 22 августа. При этом в Африканском союзе подчеркнули, что «оценивают последствия использования сил ECOWAS для военной интервенции в Нигер».

27 июля в Нигере произошел военный переворот. Президент Мохамед Базум был захвачен мятежниками. Они объявили о закрытии границ страны. Позднее, 4 августа, командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире местного телевидения как глава «Национального совета по защите отечества». СМИ сообщали, что действие конституции от 2010 года приостановлено, а Тчиани взял на себя полномочия главы государства и представителя страны за рубежом.