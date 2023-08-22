Греческая оппозиция выступила против участия страны в конфликте на Украине

Крупнейшая оппозиционная партия Греции – Коалиция радикальных левых - Прогрессивный альянс – выступила против дальнейшего «прямого военного вмешательства» страны в украинский конфликт. Заявление партии цитирует РИА Новости.

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В партии отметили, что в совместном заявлении, принятом по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, премьер Греции Кириакос Мицотакис выступил за продолжение военной помощи Киеву и поддержал вступление Украины в НАТО.

«Фактически он берет обязательства, которые несут серьезные риски для Греции и ослабляют ее роль как опоры мира и стабильности, не обеспечив при этом интересов нашей страны», - утверждается в заявлении оппозиции.

При этом в документе подчеркивается, что Коалиция радикальных левых - Прогрессивный альянс «выступает категорически против дальнейшего прямого военного вмешательства Греции в войну на Украине», в том числе и посредством «особенно опасного для страны обучения греками украинских пилотов, что, согласно заявлению президента Украины, было предложено Мицотакисом».

В партии также обратили внимание на то, что «не было отмечено никаких новых греческих инициатив для Балкан, которые могли бы усилить роль страны в сфере прямых греческих интересов и растущего турецкого влияния».