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Африканский союз приостанавливает деятельность Нигера в организации

Совет мира и безопасности Африканского союза (АС) принял решение приостановить деятельность Нигера в организации. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По его данным, решение вступает в силу с 22 августа.

Совет мира и безопасности АС поддерживает усилия Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) по восстановлению порядка в Нигере мирным путем.

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"Мы поддерживаем действия ECOWAS по восстановлению порядка в Нигере дипломатическим путем", - приводит канал заявление совета.

При этом в организации подчеркнули, что "оценивают последствия [возможного] использования сил ECOWAS для военной интервенции в Нигер".