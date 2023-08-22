Африканский союз приостанавливает деятельность Нигера в организации

Совет мира и безопасности Африканского союза (АС) принял решение приостановить деятельность Нигера в организации. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По его данным, решение вступает в силу с 22 августа.

Совет мира и безопасности АС поддерживает усилия Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) по восстановлению порядка в Нигере мирным путем.

"Мы поддерживаем действия ECOWAS по восстановлению порядка в Нигере дипломатическим путем", - приводит канал заявление совета.