В Одессе полиция проводит обыск в районном военкомате

Сотрудники Нацполиции Украины пришли с обыском в помещение военкомата Хаджибейского (ранее - Малиновского) района Одессы. Об этом сообщило местное издание "Думская".

В Telegram-канале издания опубликовано видео, на котором полицейские зачитывают работникам военкомата постановление суда, позволяющее провести обыск. С чем он связан, не уточняется. Официально в полиции ситуацию пока не комментировали.

Видео дня

17 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов по результатам проверки на коррупцию. В целом по стране возбуждено в общей сложности 112 уголовных дел в отношении сотрудников военкоматов, обвинения в коррупции предъявлены 33 лицам. В их числе областные военкомы, сотрудники городских и районных военкоматов, работники военно-медицинских комиссий.

Украинские СМИ регулярно сообщают, что сотрудники военкоматов за предоставление отсрочки или освобождение от призыва берут взятки в несколько тысяч долларов.

По оценкам наблюдателей, экспертов и украинских СМИ, действия властей Украины, преподносящиеся как "борьба с коррупцией", являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков, а сама коррупция практически во всех сферах продолжает процветать. Недавно заместитель главы Национального агентства Украины по предотвращению коррупции Артем Сытник признал, что в стране замалчиваются факты коррупции, "чтобы не навредить" имиджу государства, а "чиновники этим пользуются".

Его заявление прозвучало на следующий день после того, как украинские компании опубликовали обращение, в котором призвали президента остановить накрывшую страну коррупцию и рейдерские атаки.