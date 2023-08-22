По всей Украине объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сперва сигнал прозвучал в Хмельницкой, Волынской, Житомирской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской областях Украины и в Киеве — там тревогу объявили в 12:50 (совпадает с мск). В течение нескольких минут предупреждение распространили на всю территорию страны.
Напомним, что ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. Ответственность за него взяли украинские власти. Целями становятся объекты энергетики, оборонной промышленности и связи по всей стране.
17 июля произошел новый теракт в районе 145-й опоры моста со стороны Краснодарского края. Мост атаковали украинские надводные беспилотники. В результате погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь осталась сиротой. Российские войска после нанесли серию ударов по Украине. Высокоточным оружием армия поразила цеха производства и места хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска.