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По всей Украине объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По всей Украине объявили воздушную тревогу
© globallookpress.com

Сперва сигнал прозвучал в Хмельницкой, Волынской, Житомирской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской областях Украины и в Киеве — там тревогу объявили в 12:50 (совпадает с мск). В течение нескольких минут предупреждение распространили на всю территорию страны.

Напомним, что ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. Ответственность за него взяли украинские власти. Целями становятся объекты энергетики, оборонной промышленности и связи по всей стране.

17 июля произошел новый теракт в районе 145-й опоры моста со стороны Краснодарского края. Мост атаковали украинские надводные беспилотники. В результате погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь осталась сиротой. Российские войска после нанесли серию ударов по Украине. Высокоточным оружием армия поразила цеха производства и места хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска.

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