По всей Украине объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сперва сигнал прозвучал в Хмельницкой, Волынской, Житомирской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской областях Украины и в Киеве — там тревогу объявили в 12:50 (совпадает с мск). В течение нескольких минут предупреждение распространили на всю территорию страны.

Напомним, что ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. Ответственность за него взяли украинские власти. Целями становятся объекты энергетики, оборонной промышленности и связи по всей стране.