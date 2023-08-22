Байден сравнил масштабный пожар на Мауи с возгоранием на своей кухне
Президент США Джо Байден в ходе поездки на гавайский остров Мауи, опустошенный из-за природных пожаров, вспомнил о возгорании в своей резиденции в Делавэре. Об этом пишет Fox News.
«Я не хочу сравнивать трудности, но мы с Джилл немного понимаем, каково это — потерять дом... 15 лет назад я был в Вашингтоне на встрече с прессой... Молния ударила в дом, в маленькое озеро за пределами дома, не в озеро, а в большой пруд. Она ударила в провод и попала под наш дом, в… воздуховоды кондиционера», — отметил он.
Президент США подчеркнул, что в пожаре он чуть не потерял жену, свой Corvette 1967 года и кошку.
Однако, по данным издания, отчет Associated Press за 2004 год, заархивированный LexisNexis, свидетельствует о том, что молния вызвала в доме Байдена лишь «небольшой пожар на кухне». И с огнем удалось справиться за 20 минут.
При этом Байден уже не в первый раз вспоминает эту историю, отмечает телеканал.
Пожар на острове Мауи начался 9 августа. Ситуацию усугубил ветер, который помог стремительному распространению огня. Пламя почти полностью уничтожило туристический город Лахайна. Всего от пожаров в штате Гавайи погибло 110 человек.