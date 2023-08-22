Байден сравнил масштабный пожар на Мауи с возгоранием на своей кухне

«Я не хочу сравнивать трудности, но мы с Джилл немного понимаем, каково это — потерять дом... 15 лет назад я был в Вашингтоне на встрече с прессой... Молния ударила в дом, в маленькое озеро за пределами дома, не в озеро, а в большой пруд. Она ударила в провод и попала под наш дом, в… воздуховоды кондиционера», — отметил он.