Суд на Украине постановил конфисковать имущество Минобороны Белоруссии

«В понедельник, 21 августа, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила иск Министерства юстиции Украины к Министерству обороны Республики Беларусь и применила санкцию», — сообщили в суде.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Киев потратит 1,2 миллиарда гривен (более 32 миллионов долларов) на усиление восточных и северных регионов страны, в том числе Черниговской области, граничащей с Белоруссией.