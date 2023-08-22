В ООН заявили о сотнях случаев внесудебной казни в Афганистане

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) заявляет, что задокументировала 218 внесудебных казней экс-чиновников и силовиков после прихода к власти движения талибов* («Талибан», запрещено в РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

По информации миссии, преследованиям подверглись бывшие сотрудники полиции, вооруженных сил и Управления нацбезопасности Афганистана. Зачастую их ненадолго брали под стражу, после чего их или убивали, или они погибали в заключении. Некоторую часть арестованных увезли в неизвестном направлении и казнили.

Всего организация зафиксировала более 800 случаев нарушения прав человека в отношении политических противников «Талибана»*. Действия талибов* носят незаконный характер и противоречат озвученным в 2022 году заявлениям об амнистии политических противников их власти, подчеркнули в миссии. МООНСА призвала правительство Афганистана конкретизировать условия амнистии и обеспечить ее соблюдение вместе с проведением прозрачного расследования случаев нарушения прав человека в отношении бывших политиков и сотрудников сил нацбезопасности.