Во Франции ребенок стал жертвой перестрелки между наркодилерами
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что десятилетний ребенок был убит «во время сведения счетов» между наркоторговцами в городе Ним на юге страны. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).
Дарманен рассказал, что ребенок стал жертвой перестрелки.
«Это огромная трагедия, которая не останется безнаказанной», - заявил министр.
Он подчеркнул, что за последние недели полиция арестовала многих торговцев наркотиками и «будет решительно усиливать свое присутствие».
17 августа Дарманен сообщил, что в Марсель направлены бойцы спецназа CRS 8 для проведения операций по борьбе с оборотом наркотиков.
Летом 2023 года Марсель оказался охвачен ожесточенной борьбой между дилерскими сетями, которые пытаются взять под контроль местную наркоторговлю. С середины июля в городе были убиты 12 человек, а с начала года в Марселе жертвами борьбы наркоторговцев стали 36 человек, включая 15-17-летних подростков.