Во Франции ребенок стал жертвой перестрелки между наркодилерами

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что десятилетний ребенок был убит «во время сведения счетов» между наркоторговцами в городе Ним на юге страны. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).

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Дарманен рассказал, что ребенок стал жертвой перестрелки.

«Это огромная трагедия, которая не останется безнаказанной», - заявил министр.

Он подчеркнул, что за последние недели полиция арестовала многих торговцев наркотиками и «будет решительно усиливать свое присутствие».

17 августа Дарманен сообщил, что в Марсель направлены бойцы спецназа CRS 8 для проведения операций по борьбе с оборотом наркотиков.