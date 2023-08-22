Глава Еврокомиссии прокомментировала встречу с Зеленским

Фон дер Ляйен рассказала, что она обсудила с Зеленским вопросы вхождения Украины в Евросоюз и поддержку в условиях конфликта с Россией. Также она пообещала продолжить оказывать помощь Киеву и содействовать выведению украинского зерна на европейские рынки.