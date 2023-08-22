В КНР считают, что Япония сбросом воды с АЭС "Фукусима-1" совершает ошибку

Решение японских властей о сбросе воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан должно считаться ошибочной мерой, которая вынуждает Китай предпринять все необходимые ответные шаги. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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"Китай решительно настаивает, чтобы Япония внесла коррективы в это ошибочное решение и отказалась от плана сброса радиоактивной воды в море, - сообщил он на регулярном брифинге. - Китайская сторона примет все необходимые меры, чтобы защитить экологию океана, защитить продовольственную безопасность и здоровье населения".

Китайский дипломат подчеркнул, что океан - это достояние всего человечества. "Это крайне эгоистичный и безответственный поступок [японской стороны]", - уточнил он, отметив, что Пекин уже сделал Токио жесткое представление по данному поводу.

"Если эта радиоактивная вода безопасна, нет надобности сливать ее в море. Если она небезопасна, производить слив тем более не надо", - заявил Ван Вэньбинь.

По его словам, японское правительство совершает "неправильный, нерациональный и ненужный поступок".

Как сообщил ранее телеканал NHK со ссылкой на источники, правительство Японии приступило к финальному этапу утверждения 24 августа в качестве даты начала слива в океан очищенной от радиации воды с аварийной АЭС "Фукусима-1".