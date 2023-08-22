Данилов: ВСУ готовы принять опытных иностранных пилотов F-16

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов утверждает, что Киев готов принять опытных иностранных пилотов истребителей F-16. Об этом сообщает Times.

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«Киев готов принять любых опытных иностранных пилотов, не служащих в вооруженных силах своей страны», — сказал Данилов.

Также секретарь СНБО обратил внимание, что в украинском законодательстве нет ничего, что могло бы помешать иностранным пилотам работать на Украине. .

«Я более чем уверен, что такие люди есть, что они готовы встать на защиту своей родины», — заключил он.

До этого советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщил, что при поставках F-16 на Украину у ПВО РФ будет «славная охота».