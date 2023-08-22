Вучич высказался о территориальной целостности Украины

Президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским обсудил события в Косове и на Украине. Как сообщает ТАСС, об этом он рассказал в своих социальных сетях.

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Сербский президент рассказал, что с Зеленским у него состоялся «хороший и открытый разговор». В ходе встречи Вучич еще раз подчеркнул, что Белград уважает территориальную целостность Украины.

Незадолго до встречи Вучич заявлял, что рассчитывает на уважительное отношение Киева к территориальной целостности Сербии. Он подчеркивал, что Украина сразу же лишится всего, если признает независимость Косова. При этом сербский президент отмечал, что у Белграда никогда не было конфликтов или проблем с Киевом.