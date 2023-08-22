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Вучич заявил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины

Президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским обсудил события в Косове и на Украине. Как сообщает ТАСС, об этом он рассказал в своих социальных сетях.

Вучич высказался о территориальной целостности Украины
© EPA/TACC

Сербский президент рассказал, что с Зеленским у него состоялся «хороший и открытый разговор». В ходе встречи Вучич еще раз подчеркнул, что Белград уважает территориальную целостность Украины.

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Незадолго до встречи Вучич заявлял, что рассчитывает на уважительное отношение Киева к территориальной целостности Сербии. Он подчеркивал, что Украина сразу же лишится всего, если признает независимость Косова. При этом сербский президент отмечал, что у Белграда никогда не было конфликтов или проблем с Киевом.

Напомним, что после начала спецоперации Вучич заявлял, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины. При этом она не будет вводить санкции против России, а также прекратит все военные и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами.

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